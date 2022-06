Exposition: Dominique Evrard

2022-07-12 – 2022-08-23 Exposition Dominique Evrard. Dominique Evrard est une artiste vivant sur le territoire Dronne et Belle. Elle travaille des matières du quotidien : papier journal, papier quadrillé, carton,… qu'elle intègre à ses peintures. Cela donne des œuvres intenses, colorées et modernes. Les œuvres sont visibles tout au long de l'exposition aux heures d'ouverture du Ruban Vert, du lundi au vendredi. Vernissage le 12 juillet à 18h.

