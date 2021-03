Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Exposition : Dominique Dureau « Chacun porte une chambre en soi » Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Exposition : Dominique Dureau « Chacun porte une chambre en soi », 13 mars 2021-13 mars 2021, Le Havre. Exposition : Dominique Dureau « Chacun porte une chambre en soi » 2021-03-13 14:30:00 14:30:00 – 2021-04-10 17:30:00 17:30:00 La Forme 8 Rue Pierre Faure

Le Havre Seine-Maritime «Ma chambre matricielle est un point instable de conscience, pas un souvenir.

Elle opère dans la façon dont je comprends ce qui m’entoure.

Aucune image, aucun objet ne sont exhumés pour eux-mêmes, sans être rejoués et consumés

dans ce qui construit ma perception du présent. En d’autres termes, la mémoire n’est pas une chambre de repos. D’une pièce à l’autre de l’exposition circulent des éléments formels, des idées, des mots,

des procédures mais aussi des écarts et des ruptures que j’ai souhaité ne pas réduire.» Dominique Dureau Photographies, volumes, peintures, reliefs, cette proposition joue de la diversité comme de la cohérence d’un travail plastique qui s’exprime cependant toujours par le processus de la série et ses possibilités de mise en espace. L’exposition, initialement prévue en 2020, est accompagnée de l’édition de deux livres d’artistes. Vernissage et visites organisés dans le respect des règles sanitaires en vigueur, une jauge de cinq visiteurs maximum sera observée. «Ma chambre matricielle est un point instable de conscience, pas un souvenir.

