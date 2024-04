Exposition – Dominique Chantreau galerie des Oubliés Nantes, samedi 13 avril 2024.

Exposition – Dominique Chantreau galerie des Oubliés Nantes 13 avril – 25 mai

Début : 2024-04-13 14:00

Fin : 2024-05-25 19:00

La Galerie des Oubliés met en lumière des artistes du milieu du 20ème siècle injustement ignorés. De quoi faire des découvertes inattendues et bienvenues. 13 avril – 25 mai 1

Talents méconnus ou à la visibilité trop passagère, ces artistes en décalage avec leur temps, n’ont fait aucune concession à leur art.

Créateurs secrets, brillants introvertis ou esprits tumultueux, ils sont restés dans l’ombre parfois toute leur vie, dans un acharnement productif et silencieux, malgré la valeur artistique de leur travail.

La Galerie des Oubliés a choisi d’aller à la recherche de ces oeuvres restées intimes. À chaque nouvel oublié, nous enquêtons pour savoir qui se cache derrière ces tableaux, ces sculptures ou ces dessins, afin de mieux les connaitre et les aimer. Nous racontons leur histoire, les regardons mieux, même si nous n’en sommes plus les contemporains.

Ce temps de l’artiste, perdu et retrouvé, est une occasion sans pareille pour nous tous de regarder l’art autrement et librement, et pour lui de se montrer enfin.

galerie des Oubliés 2 rue de bréa Centre Ville Nantes 44000 Loire-Atlantique