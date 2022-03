Exposition “Dominique Bailly. Sculpture. Paysage. Promenade” Chinon, 9 avril 2022, Chinon.

2022-04-09 – 2022-09-18

Chinon Indre-et-Loire

2.5 4 EUR Au dernier étage du Carroi – Musée d’arts et d”histoire, la création contemporaine est à l’honneur avec la rétrospective consacrée à la sculptrice Dominique Bailly. De cet instinct qui a poussé l’artiste à se faufiler dans la forêt au milieu des années 70, est née une œuvre singulière et écologique. Les œuvres présentées invitent les visiteurs à contempler la nature et à la traverser grâce à une grande installation de l’artiste.

Cette exposition se poursuit à l’écoMusée à Savigny-en-Véron, à la maison Max Ernst & Dorothea Tanning à Huismes et au château du Rivau à Lémeré.

musees@cc-cvl.fr +33 2 47 58 09 05

