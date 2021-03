Vayrac Vayrac Lot, Vayrac Exposition « Dominicale » Vayrac Catégories d’évènement: Lot

Vayrac

Exposition « Dominicale », 4 avril 2021-4 avril 2021, Vayrac. Exposition « Dominicale » 2021-04-04 08:30:00 08:30:00 – 2021-04-04

Vayrac Lot Vayrac Le Retrowin vayracois organise un rassemblement d’autos et motos anciennes, dans le village. Un verre de l’amitié sera proposé en fin de journée. +33 6 75 40 78 10 Le Retrowin vayracois organise un rassemblement d’autos et motos anciennes, dans le village. Un verre de l’amitié sera proposé en fin de journée. Retrowin vayracois

Détails Catégories d’évènement: Lot, Vayrac Autres Lieu Vayrac Adresse Ville Vayrac