Randan Randan Puy-de-Dôme, Randan Exposition – Domaine Royale de Randan – « Chasses et Voyages d’un Prince français » Randan Randan Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Randan

Exposition – Domaine Royale de Randan – « Chasses et Voyages d’un Prince français » Randan, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Randan. Exposition – Domaine Royale de Randan – « Chasses et Voyages d’un Prince français » 2021-07-01 – 2021-08-31 Place Adélaîde d’Orléans Domaine Royal de Randan

Randan Puy-de-Dôme Randan EUR 6 6 Au début du XXe siècle, Ferdinand d’Orléans, duc de Montpensier (1884-1924), a créé au château de Randan un musée cynégétique rassemblant 450 animaux tués lors de ses voyages à travers le monde et naturalisés à Londres par le taxidermiste Rowland Ward. domaine.randan@auvergnerhonealpes.eu +33 4 70 41 57 86 http://www.domaine-randan.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Randan Étiquettes évènement : Autres Lieu Randan Adresse Place Adélaîde d'Orléans Domaine Royal de Randan Ville Randan lieuville 46.01517#3.35769