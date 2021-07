Sivry-Courtry Château de Courtry Seine-et-Marne, Sivry-Courtry Exposition – Domaine des Herbes Folles Château de Courtry Sivry-Courtry Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

Exposition – Domaine des Herbes Folles Château de Courtry, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Sivry-Courtry. Exposition – Domaine des Herbes Folles

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Courtry

Exposition tableaux et dentelles de papier dans le hall et autour du château **Domaine des Herbes Folles** Aline Vallet – Cyanotype Delfine Ferré – Dentelles de papier Dominique Vernerey – Pastels secs

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

