EXPOSITION D'OLIVIER RAYNAUD
2021-07-07 – 2021-07-31
Château-Gontier 32 Avenue Carnot
Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Dans le cadre des 10 ans du Presstival Info du Pays de Château-Gontier, exposition d’Olivier Raynaud « Dessins d’Actualité ».

30 rendez-vous et événements nationaux et internationaux croqués par ce dessinateur au parcours si riche, neveu du dessinateur bien connu, Jacques Faizant. Horaires :

Mardi : 15:00 – 18:30

Mercredi : 15:00 – 18:30

Jeudi : 10:00 – 18:00

Vendredi : 15:00 – 18:30

