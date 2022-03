Exposition d’Olivier Cuinet Pléneuf-Val-André, 25 juillet 2022, Pléneuf-Val-André.

Exposition d’Olivier Cuinet Salle des Régates Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André

2022-07-25 10:00:00 – 2022-07-31 19:00:00 Salle des Régates Promenade de la Digue

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor

Olivier Cuinet détourne la réalité en jouant avec la perception et les a priori visuels. Par ses cadrages et la lumière de ses photos, il invite le public à partager son regard d’une autre perspective sur le monde et la nature qui nous entourent. Ouvert à tous dans le respect des consignes sanitaires.

graal.photographies@gmail.com +33 6 31 54 09 13

Salle des Régates Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André

