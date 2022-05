Exposition : “Dole au XIXème, théâtre de progrès”

Exposition : "Dole au XIXème, théâtre de progrès"

2022-07-06 13:00:00 – 2022-08-28 18:30:00 Remontez le temps et découvrez Dole au XIXème. Période de multiples changements, la ville se transforme : nouveau théâtre, nouvelles halles, arrivée du chemin de fer … ! Laissez-vous conter ce siècle mouvementé dans l'exposition "Dole au XIXème, théâtre de progrès".

