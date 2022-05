Exposition d’œuvres – Eurêka ! Champollion 2022 Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Exposition d’œuvres – Eurêka ! Champollion 2022 Figeac, 10 juin 2022, Figeac. Exposition d’œuvres – Eurêka ! Champollion 2022 Musée et cour de l’Hôtel de Ville Musée Champollion les Ecritures du Monde Figeac

2022-06-10 10:00:00 – 2022-06-10 18:00:00 Musée et cour de l’Hôtel de Ville Musée Champollion les Ecritures du Monde

Figeac Lot Figeac Les créations de Lysa Sarkis, artiste peintre, sont marquées par l’explosion de la vie, de la couleur, de la lumière et de l’énergie. En cette année d’hommage à Jean-François Champollion, elle explore le monde des écritures dans une perspective universelle.

S’appropriant la pierre de Rosette, elle recherche l’expression d’un langage compréhensible par tous, dont les références sont ancrées dans les modes de communication du monde contemporain Résidence et exposition proposées par les musées de Figeac musee@ville-figeac.fr +33 5 65 50 31 08 © © Lysa Sarkis tous droits réservés

Musée et cour de l'Hôtel de Ville Musée Champollion les Ecritures du Monde Figeac

