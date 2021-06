Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Gironde, Lesparre-Médoc Exposition d’oeuvres en bois flotté Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Lesparre-Médoc

Exposition d’oeuvres en bois flotté Lesparre-Médoc, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Lesparre-Médoc. Exposition d’oeuvres en bois flotté 2021-07-17 – 2021-09-30 Bibliothèque municipale 22 Rue Jean-Jacques Rousseau

Lesparre-Médoc Gironde Suite au concours de « Bois Flottés » toutes le oeuvre sont exposées à la bibliothèque municipale, pour le plus grand plaisir des yeux. Suite au concours de « Bois Flottés » toutes le oeuvre sont exposées à la bibliothèque municipale, pour le plus grand plaisir des yeux. +33 5 56 41 80 66 Suite au concours de « Bois Flottés » toutes le oeuvre sont exposées à la bibliothèque municipale, pour le plus grand plaisir des yeux. Suite au concours de « Bois Flottés » toutes le oeuvre sont exposées à la bibliothèque municipale, pour le plus grand plaisir des yeux. libre de droit

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lesparre-Médoc Étiquettes évènement : Autres Lieu Lesparre-Médoc Adresse Bibliothèque municipale 22 Rue Jean-Jacques Rousseau Ville Lesparre-Médoc lieuville 45.30674#-0.93963