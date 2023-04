Exposition d’oeuvres d’Isabelle Simler Bibliothèque Goutte d’Or Paris Catégories d’Évènement: île de France

.Tout public. gratuit Entrée libre Venez découvrir à l’espace jeunesse de la bibliothèque, l’exposition des illustrations des sélections bibliographiques d’Isabelle Simler ! Auteure et illustratrice pour l’édition et la presse. Elle a travaillé plusieurs années dans les domaines de la publicité et du dessin animé, en tant que réalisatrice, scénariste et illustratrice. Depuis dix ans, elle se consacre à la littérature jeunesse. En 2022, elle a reçu le Grand Prix de l’illustration jeunesse. L’exposition sera en place en jeunesse, au 2ème étage, du samedi 22 avril au samedi 06 mai 2023. Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 01 53 09 26 10 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/

