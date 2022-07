Exposition d’oeuvres de Mumuzepaint Bélus Bélus Catégories d’évènement: Bélus

Landes

Exposition d’oeuvres de Mumuzepaint Bélus, 4 juillet 2022, Bélus. Exposition d’oeuvres de Mumuzepaint

Médiathèque de Bélus Bélus Landes

2022-07-04 10:00:00 – 2022-08-27 12:00:00 Bélus

Landes Bélus EUR Mumuzepaint (Emilie Moreau) est une artiste peintre née à Bayonne. Elle vit et travaille au Pays Basque. Ces œuvres sont de véritables déclarations d’amour par la peinture à tous les tigres, lions, singes, éléphants rhinocéros, etc… qu’elle tente de protéger avec son art. Un style coloré, puissant, surréaliste, parfois teinté de touches pops.

À découvrir dans votre médiathèque !

Entrée libre, aux horaires habituels. Mumuzepaint (Emilie Moreau) est une artiste peintre née à Bayonne. Elle vit et travaille au Pays Basque. Ces œuvres sont de véritables déclarations d’amour par la peinture à tous les tigres, lions, singes, éléphants rhinocéros, etc… qu’elle tente de protéger avec son art. +33 6 48 10 10 79 Mumuzepaint (Emilie Moreau) est une artiste peintre née à Bayonne. Elle vit et travaille au Pays Basque. Ces œuvres sont de véritables déclarations d’amour par la peinture à tous les tigres, lions, singes, éléphants rhinocéros, etc… qu’elle tente de protéger avec son art. Un style coloré, puissant, surréaliste, parfois teinté de touches pops.

À découvrir dans votre médiathèque !

Entrée libre, aux horaires habituels. mumuzepaint

Bélus

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bélus, Landes Autres Lieu Bélus Adresse Médiathèque de Bélus Bélus Landes Ville Bélus lieuville Bélus Departement Landes

Bélus Bélus Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belus/

Exposition d’oeuvres de Mumuzepaint Bélus 2022-07-04 was last modified: by Exposition d’oeuvres de Mumuzepaint Bélus Bélus 4 juillet 2022 Médiathèque de Bélus Bélus Landes

Bélus Landes