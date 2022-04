Exposition d’oeuvres de Jean-Pierre Clément Villeneuve-l’Archevêque Villeneuve-l'Archevêque Catégories d’évènement: Villeneuve-l'Archevêque

Villeneuve-l’Archevêque Yonne Villeneuve-l’Archevêque EUR La Communauté de Communes de la Vanne et du Pays d’Othe accueille durant le mois de mai en son siège une exposition de Jean-Pierre Clément, invité par le syndicat d’initiative de la Vallée de la Vanne. +33 3 86 96 25 37 https://ccvannepaysothe.fr/ La Communauté de Communes de la Vanne et du Pays d’Othe accueille durant le mois de mai en son siège une exposition de Jean-Pierre Clément, invité par le syndicat d’initiative de la Vallée de la Vanne. CCVPO 38 Rue de la République Villeneuve-l’Archevêque

