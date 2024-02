Exposition d’oeuvres d’art Maison des Ateliers Mâcon, vendredi 9 février 2024.

Exposition d’oeuvres d’art Maison des Ateliers Mâcon Saône-et-Loire

Le 17 juin 2017, le centre du Portugal où vit ma famille brûle !

Cet incendie est d’une violence inouïe.

D’autres incendies, la même année, continueront à faire rage.

Le pays tout entier, cette année là, n’est qu’un gigantesque brasier et en fera l’année la plus meurtrière de toute l’histoire du Portugal. C’est un immense traumatisme.

A mon arrivée sur place, partout où mes yeux se posent c’est la désolation. Tout n’est que cendres et camaïeux de gris et de noirs. Je ressens alors un besoin impérieux de peindre ce feu qui a tout consumé sur son passage.

Mes premières toiles sont sombres, noircies de poussière épaisse et étouffante. Puis, progressivement apparaissent des couleurs. Timides au début du process créatif, puis de plus en plus affirmées.

Ces couleurs et les coups de pinceaux nerveux témoignent de la puissance de vie, de la re-naissance. Ce feu continue à me donner l’impulsion de peindre aujourd’hui encore.

En total lâcher prise, seule dans mon atelier. Aujourd’hui, et pour la toute première fois, je me décide enfin à montrer ce travail d’abstraction.

J’attendais de trouver le bon moment et le lieu idéal pour le faire. J’ai trouvé tout cela en La Maison des Ateliers.

Un lieu de vie d’exception, empreint de charme et de convivialité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 09:00:00

fin : 2024-04-12 21:00:00

Maison des Ateliers 29 Boulevard Général Leclerc

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@maisondesateliers.com

