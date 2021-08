Brezolles Grenier à Sel Brezolles, Eure-et-Loir Exposition d’œuvres d’art contemporaines et rencontre avec les artistes Grenier à Sel Brezolles Catégories d’évènement: Brezolles

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Grenier à Sel “Sur… vol…” explose et devient “L’art vagabond”. L’association Art et Clochers organise l’exposition d’œuvres contemporaines réalisées par 25 artistes dans 12 communes dont Brezolles. Grenier à Sel Rue du Grenier-à-Sel 28270 Brezolles Brezolles Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Lieu Grenier à Sel Adresse Rue du Grenier-à-Sel 28270 Brezolles Ville Brezolles