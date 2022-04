Exposition d’oeuvres d’art contemporain de Mayumi Inoué Nouveau Studio Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Exposition d’oeuvres d’art contemporain de Mayumi Inoué Nouveau Studio Théâtre, 26 avril 2022, Nantes. 2022-04-26 Exposition du 26 avril au 4 mai 2022 : du lundi au samedi de 15h à 18h (entrée libre)Vernissage en présence de l’artiste mardi 26 avril 2022 à 18h

Horaire : 15:00 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Exposition du 26 avril au 4 mai 2022 : du lundi au samedi de 15h à 18h (entrée libre)Vernissage en présence de l’artiste mardi 26 avril 2022 à 18h Exposition. Mayumi Inoué est une artiste japonaise qui réalise des œuvres tissées à partir de matériaux chargés d’histoires. Avec une infinie patience, elle interroge les mémoires, entrecroise les correspondances et perpétue l’étoffe des destins. Nouveau Studio Théâtre adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com https://www.nouveaustudiotheatre.com/boucles

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Nouveau Studio Théâtre Adresse 5 Rue du Ballet Ville Nantes lieuville Nouveau Studio Théâtre Nantes Departement Loire-Atlantique

Nouveau Studio Théâtre Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Exposition d’oeuvres d’art contemporain de Mayumi Inoué Nouveau Studio Théâtre 2022-04-26 was last modified: by Exposition d’oeuvres d’art contemporain de Mayumi Inoué Nouveau Studio Théâtre Nouveau Studio Théâtre 26 avril 2022 Nantes Nouveau Studio Théâtre Nantes

Nantes Loire-Atlantique