2022-03-19 – 2022-03-20

Pougues-les-Eaux Nièvre Pougues-les-Eaux EUR L’association ARKO et Gérard Vivès sont heureux de vous convier à l’édition 2022 d’ART no Limit au Château de la Vernée , avec plus de 35 artistes exposants de tous horizons artistiques.

Vous pourrez découvrir des talents en peintures, graff, photographie, sculpture, dessin, gravure… pour combler tous les amateurs d’art.

Entrée gratuite.

Samedi 19 : de 10h à 22h et dimanche 20 : de 10h à 18h.

