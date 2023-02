Exposition d’œuvres : Arts No Limits Château de la Vernée Pougues-les-Eaux Pougues-les-Eaux Catégories d’Évènement: Nièvre

Nievre Pougues-les-Eaux L’association ARKO et Gérard Vivès sont heureux de vous convier à la 3ème édition d’ARTs no Limit au Château de la Vernée , des artistes / exposants de tous horizons artistiques.

Vous pourrez découvrir des talents en peintures, graff, photographie, sculpture, dessin, gravure… pour combler tous les amateurs d’art.

Entrée : 2€.

Horaire d’ouverture le weekend de 10h à 20h.

Infos au 03.58.07.63.56 galeriearko2@gmail.com +33 3 58 07 63 56 http://association-arko.blogspot.fr/ Château de la Vernée 524 Rue de la Vernée Pougues-les-Eaux

