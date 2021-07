Exposition « Docs en stock » [JEP 2021] Archives départementales de la Haute-Garonne, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Toulouse.

Exposition « Docs en stock » [JEP 2021]

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives départementales de la Haute-Garonne

Chaque épisode de « Docs en stock » présente un document « remarquable », issu de notre fonds. Et pour pimenter quelque peu l’exercice, nous nous sommes lancé le challenge de vous l’expliquer en 3 minutes chrono. L’objectif ? Vous raconter des histoires étonnantes, vous faire découvrir des personnalités méconnues et des archives exceptionnelles avec un ton moderne, parfois drôle et décalé, tout en restant très précis et rigoureux dans les informations historiques. Un décryptage express en quelque sorte ! Vous ne connaissez pas ces vidéos ? Venez les découvrir lors des Journées du Patrimoine 2021 ainsi que les archives des 8 épisodes, exposées en vrai, en chair et en os ! Et pour prolonger la visite de l’exposition, découvrez le studio de tournage de la web série : Samedi et dimanche 12h45 / 14h45 / 16h45. INFOS PRATIQUES ————— * **Quand ?** Samedi 18 et Dimanche septembre 2021. 11h-18h. * **Où ?** Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE * **Comment venir ?** Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). **GRATUIT – EN ACCÈS LIBRE** Informations sur le site des Archives départementales de la Haute-Garonne : [www.archives.haute-garonne.fr](http://www.archives.haute-garonne.fr) / contact : [[archives.action.culturelle@cd31.fr](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr)](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr)

Gratuit, en accès libre.

« Docs en stock », c’’est la web série créée par les Archives de la Haute-Garonne. Depuis janvier 2021, 8 vidéos ont été réalisées et diffusées sur notre page Facebook et notre site internet.

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne



2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00