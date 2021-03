Covăsinț Școala Gimnazială "Corneliu Micloși" Covăsânț Covăsinț Exposition « Dix-moi dix mots qui (ne) manquent pas d’air » Școala Gimnazială « Corneliu Micloși » Covăsânț Covăsinț Catégorie d’évènement: Covăsinț

Exposition « Dix-moi dix mots qui (ne) manquent pas d’air » Școala Gimnazială « Corneliu Micloși » Covăsânț, 15 mars 2021-15 mars 2021, Covăsinț. Exposition « Dix-moi dix mots qui (ne) manquent pas d’air »

Elèves de collège, mais aussi enseignants, parents ou membres de la communaté locale, vont manifester leur créativité par dessins, collages ou autres créations artistiques qui représentent les dix mots de l’édition 2021 « Dix-moi dix mots ».

Exposition organisée dans l’espace de l’école. Accessible aux élèves de l’école et faite publique sur Internet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-15T08:00:00 2021-03-15T16:00:00;2021-03-16T08:00:00 2021-03-16T16:00:00;2021-03-17T08:00:00 2021-03-17T16:00:00;2021-03-18T08:00:00 2021-03-18T16:00:00;2021-03-19T08:00:00 2021-03-19T16:00:00;2021-03-20T08:00:00 2021-03-20T16:00:00;2021-03-21T08:00:00 2021-03-21T16:00:00;2021-03-22T08:00:00 2021-03-22T15:30:00;2021-03-23T08:00:00 2021-03-23T15:30:00;2021-03-24T08:00:00 2021-03-24T15:30:00;2021-03-25T08:00:00 2021-03-25T15:30:00;2021-03-26T08:00:00 2021-03-26T15:30:00

