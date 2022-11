Exposition Divines au château ducal de Cadillac Cadillac, 8 décembre 2022, Cadillac.

Exposition Divines au château ducal de Cadillac

4 Place de la Libération Château ducal de Cadillac Cadillac Gironde Château ducal de Cadillac 4 Place de la Libération

2022-12-08 10:00:00 – 2023-01-15 17:30:00

5 EUR Divin(e)s est une installation photographique et sonore tous publics des artistes Anne-Cécile Paredes, Sophie Fougy et Johann Mazé issue de trois projets de création menés par les artistes ces dernières années, de façon participative et sensible.

Elle se compose des 26 portraits des Nouvelles déesses, nouveaux dieux du collège Anatole France de Cadillac, de La princesse au kebab photographiée au château ducal en 2018

dans le cadre du projet De l’autre côté de… l’enfance, et de portraits Racines pris à Saint-Médard-en-Jalles en lien avec « Avant la France, rien » programmé par la Scène nationale du Carré-Colonnes mi-Novembre 2022.

Proposée aux visiteurs du château ducal de Cadillac-sur-Garonne fin 2022-début 2023, Divin(e)s est une installation contemporaine et vivante de la compagnie OLA. Cette trentaine

de portraits intègre le château ducal de Cadillac pour les fêtes de fin d’année.

