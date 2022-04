Exposition d’Israël Arino Pau, 1 avril 2022, Pau.

Exposition d’Israël Arino Parvis Centre Leclerc Avenue Louis Sallenave Pau

2022-04-01 – 2022-06-18 Parvis Centre Leclerc Avenue Louis Sallenave

Pau Pyrénées-Atlantiques Pau

EUR Depuis plus de vingt ans, Israel Ariño explore le domaine de l’énigmatique et construit une oeuvre qui nous entraîne perpétuellement de l’autre côté du miroir.

Cette exposition rassemble deux de ses séries majeures : La pesanteur du lieu, une déambulation onirique saisissant le surgissement des choses qui se manifestent dans la nuit et Au gré du courant, pour laquelle il a suivi la dérive poétique le long de l’Evre des Eaux Étroites de Julien Gracq.

Entrée libre aux heures d’ouverture.

+33 5 59 80 80 89

Israël Arino

Parvis Centre Leclerc Avenue Louis Sallenave Pau

