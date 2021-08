Exposition : « Disgusting Food Museum » Cap Sciences, 18 septembre 2021, Bordeaux.

Exposition : « Disgusting Food Museum »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cap Sciences

### A la découverte des spécialités culinaires les plus surprenantes du monde ! Une approche culturelle et émotive liée au gout et au dégout. Bon appétit !? L’exposition « Disgusting Food Museum », par une approche originale et très grand public du gout et du dégout, cherche à nous ouvrir à d’autres cultures et à questionner nos propres pratiques alimentaires. Participez également à l’atelier Micronutris ! Découvrez les insectes comestibles… _Café des sciences_ _Durée 10 à 30 min_

Gratuit. Entrée libre. En continu.

A la découverte des spécialités culinaires les plus surprenantes du monde ! Une approche culturelle et émotive liée au gout et au dégout. Bon appétit !?

Cap Sciences Hangar 20, quai de Bacalan, 33000 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00