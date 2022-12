Exposition d’Isabelle Vaillant Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat Catégories d’évènement: Châtelaudren-Plouagat

Côtes-d'Armor

Exposition d’Isabelle Vaillant Châtelaudren-Plouagat, 7 janvier 2023, Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat. Exposition d’Isabelle Vaillant 2 Rue du Maillet Le Petit Écho de la Mode Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor Le Petit Écho de la Mode 2 Rue du Maillet

2023-01-07 – 2023-02-18

Le Petit Écho de la Mode 2 Rue du Maillet

Châtelaudren-Plouagat

Côtes-d’Armor Châtelaudren-Plouagat Exposition photographique tout public. « Je profite de cette invitation pour faire le point sur ce que j’ai produit depuis 23 ans. J’ouvre des boîtes, je relis mes 87 carnets, je classe mes dessins, je fais des listes, je donne des titres à des chapitres. Je regarde en arrière. Je découvre des images que je n’avais pas considérées, pas construites en série, celles qui m’avaient échappées ou que je ne souhaitais pas partager mais qui d’elles-mêmes trouvent une place. Tout compte fait, cette invitation à exposer au Petit Écho de la Mode me permet d’enclencher un travail plus profond sur l’ensemble de ma production. » Seront présentées : Les photos du dimanche, L’Orée, L’autre en soi, une installation sonore « Le cordon » et d’autres choses… lpem@leffarmor.fr +33 2 96 79 26 40 http://www.petit-echo-mode.fr/agenda/exposition-disabelle-vaillant/ Le Petit Écho de la Mode 2 Rue du Maillet Châtelaudren-Plouagat

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Châtelaudren-Plouagat, Côtes-d'Armor Autres Lieu Châtelaudren-Plouagat Adresse Châtelaudren-Plouagat Côtes-d'Armor Le Petit Écho de la Mode 2 Rue du Maillet Ville Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat lieuville Le Petit Écho de la Mode 2 Rue du Maillet Châtelaudren-Plouagat Departement Côtes-d'Armor

Exposition d’Isabelle Vaillant Châtelaudren-Plouagat 2023-01-07 was last modified: by Exposition d’Isabelle Vaillant Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat 7 janvier 2023 2 Rue du Maillet Le Petit Écho de la Mode Châtelaudren-Plouagat Côtes-d'Armor Châtelaudren-Plouagat Côtes-d'Armor Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor

Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat Côtes-d'Armor