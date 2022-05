Exposition d’Isabelle Langella

Exposition d’Isabelle Langella, 15 juin 2022, . Exposition d’Isabelle Langella

2022-06-15 – 2022-07-03 Fruit d’une rencontre avec l’organiste Jean-Luc Perrot, co-titulaire de l’orgue de Souvigny, une plongée dans les coulisses d’un instrument hors du commun, des instants photographiques au fil de la multiplicité exceptionnelle de ses sonorités. dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville