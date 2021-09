Buxy Buxy Buxy, Saône-et-Loire Exposition d’Isabelle Gauthier et de Dominique Robin Buxy Buxy Catégories d’évènement: Buxy

Saône-et-Loire

Exposition d’Isabelle Gauthier et de Dominique Robin Buxy, 18 septembre 2021, Buxy. Exposition d’Isabelle Gauthier et de Dominique Robin 2021-09-18 – 2021-10-01 Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy

Buxy Saône-et-Loire Buxy EUR 0 0 Isabelle Gauthier confectionne, à la main, des chapeaux. Elle joue avec les matières, les textures, les couleurs pour créer des chapeaux sur-mesure, des pièces uniques.

Dominique Robin rénove, entre autre, tous types de siège grâce à l'art minutieux, rigoureux, de la tapisserie d'ameublement. Couleurs et matières redonnent une nouvelle jeunesse au mobilier. ot.communication@ccscc.fr +33 3 85 92 00 16

dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Buxy, Saône-et-Loire Autres Lieu Buxy Adresse Place de la Gare Bureau d'Information Touristique de Buxy Ville Buxy lieuville 46.71332#4.70308