Exposition d’Isabelle Cartier-Michaud, 11 juillet 2022, .

Exposition d’Isabelle Cartier-Michaud

2022-07-11 – 2022-07-17

EUR « Peindre le silence, la tendre complicité des lieux et des objets qui nous entourent.



Peindre ce que la vie nous offre de meilleur, de bon et de simple, un absolu, que je choisis doux et lumineux.



À partir d’un objet, d’un reflet, je construis, organise l’espace, réinvente l’harmonie des couleurs, les jeux d’ombre et de lumière. Au gré de mon inspiration, se mêlent à ces instants du quotidien une touche de surréalisme, de poésie où rêve et réalité se rejoignent… »

+33 7 72 31 32 74

Isabelle Cartier-Michaud

