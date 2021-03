Alger Centre Institut français d'Alger Alger Centre Exposition: « Dis-moi dix mots semés au loin » Institut français d’Alger Alger Centre Catégorie d’évènement: Alger Centre

_Chaque année, une thématique destinée à transmettre un message sur la langue française (la langue comme lien social, la capacité de la langue à exprimer l’intime, à accueillir les inventions verbales…) et dix mots l’illustrant sont choisis par les différents partenaires francophones du réseau OPALE : la France, la Belgique, le Québec, la Suisse et l’Organisation internationale de la Francophonie (qui représente 84 États et gouvernements). La médiathèque de l’IFA a sélectionné à l’occasion de la journée internationale de la francophonie l’exposition : « DIS-MOI DIX MOTS SEMES AU LOIN » L’accent est mis sur l’attrait exercé par la langue française, en proposant dix mots qui ont été repris tels quels dans d’autres langues. Ils constituent autant de propositions, que chacun peut compléter à son gré, pour illustrer ce « désir de français » qui se manifeste partout dans le monde. Exposition réalisée dans le cadre de l’opération dis-moi dix mots à l’occasion de la « Journée internationale de la Francophonie », par le ministère de la Culture et de la Communication_ « Dis-moi dix mots semés au loin » du 1er au 31 mars 2021 Institut français d’Alger Institut français d’Alger Alger Centre Agha

