du samedi 13 mars au samedi 20 mars à Médiathèque Jacques Ellul à Pessac

Prenez l’air ! ————– Plusieurs structures ont participé à l’exposition Dis-moi dix mots qui (ne) manquent pas d’air ! exposée à la médiathèque Jacques Ellul de Pessac. La 3ième Segpa du collège Gérard Philipe et les résidents de l’ehpad La Maison de Fontaudin ont imaginé un cerf-volant avec des phrases utilisant les mots qu’ils ont fait voler entre les deux établissements mitoyens. Deux récits sont sortis tout droit de l’imagination des résidents de l’ehpad La Mutualiste conçus lors d’ateliers d’écriture. Les adhérents de l’association Coeur Soleil, ont décliné les dix mots sous plusieurs formes : tableaux, récits, carillons. Le Comité de Lecture Nord-Sud Pessac-Kinshasa avec l’ONG l’ORPER, ont rédigé plusieurs textes poétiques. Tous ces participants ont su s’approprier ces mots et imaginer les plus folles aventures qui ne manquent vraiment pas d’air !

Entrée libre dans le respect des gestes barrières

Embarquez dans une bulle d'air et laissez-vous porter aux pays des dix mots qui (ne) manquent pas d'air !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-13T10:00:00 2021-03-13T18:00:00;2021-03-16T13:00:00 2021-03-16T18:00:00;2021-03-17T10:00:00 2021-03-17T18:00:00;2021-03-18T13:00:00 2021-03-18T18:00:00;2021-03-19T13:00:00 2021-03-19T18:00:00;2021-03-20T10:00:00 2021-03-20T18:00:00

