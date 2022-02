Exposition Dis-moi dix mots qui (d’) étonnent Médiathèque Jacques Ellul à Pessac Pessac Catégories d’évènement: Gironde

du samedi 12 mars au samedi 19 mars

Les résidants de l’Ehpad la Mutualiste se sont emparés des dix mots qui (d’) étonnent lors d’ateliers pour créer un univers tout particulier. Du 12 au 19 mars, leurs travaux seront exposés à la médiathèque Jacques Ellul de Pessac. Exposition autour des dix mots qui (d’) étonnent ! Restitution d’ateliers autour de ces mots. Médiathèque Jacques Ellul à Pessac 21,rue de Camponac Pessac Arago-La Chataigneraie Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T18:00:00;2022-03-15T13:30:00 2022-03-15T18:30:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T18:30:00;2022-03-17T13:30:00 2022-03-17T18:30:00;2022-03-18T13:30:00 2022-03-18T18:30:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T18:00:00

