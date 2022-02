Exposition « Dis-moi 10 mots » Médiathèque le Polyèdre Bazas Catégories d’évènement: Bazas

du mardi 8 mars au samedi 26 mars

Du 8 au 26 mars 2022, l’équipe du Polyèdre Médiathèque Ville de Bazas vous propose de découvrir une exposition qui (d)étonne, articulée autour des 10 mots 2022. Pour chaque mot, nous avons créé un atelier en lien avec les élèves de la ville, les adolescents du PAJ, le public de la médiathèque et les seniors de la Résidence Autonomie. Le résultat est une expo intergénérationnelle, qui exploite des créations visuelles, de la abde-dessinée ou encore des collages poétiques…

