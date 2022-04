EXPOSITION D’IRIS DE COLLECTION Gignac Gignac Catégories d’évènement: Gignac

Hérault

EXPOSITION D’IRIS DE COLLECTION Gignac, 23 avril 2022, Gignac. EXPOSITION D’IRIS DE COLLECTION Gignac

2022-04-23 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-18 19:00:00 19:00:00

Gignac Hérault Amateurs de fleurs ou promeneurs, l’exposition d’Iris gratuite est ouverte à Gignac.

À découvrir plus de 400 variétés d’iris de collection.

Vous pouvez cheminer dans les allées en profitant de ce spectacle haut en couleurs en respirant la merveilleuse diversité des parfums. Amateurs de fleurs ou promeneurs, l’exposition d’Iris gratuite est ouverte à Gignac.

À découvrir plus de 400 variétés d’iris de collection.

Vous pouvez cheminer dans les allées en profitant de ce spectacle haut en couleurs en respirant la merveilleuse diversité des parfums. +33 7 60 50 37 11 Amateurs de fleurs ou promeneurs, l’exposition d’Iris gratuite est ouverte à Gignac.

À découvrir plus de 400 variétés d’iris de collection.

Vous pouvez cheminer dans les allées en profitant de ce spectacle haut en couleurs en respirant la merveilleuse diversité des parfums. Gignac

dernière mise à jour : 2022-04-17 par

Détails Catégories d’évènement: Gignac, Hérault Autres Lieu Gignac Adresse Ville Gignac lieuville Gignac Departement Hérault

Gignac Gignac Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gignac/

EXPOSITION D’IRIS DE COLLECTION Gignac 2022-04-23 was last modified: by EXPOSITION D’IRIS DE COLLECTION Gignac Gignac 23 avril 2022 Gignac Hérault

Gignac Hérault