2022-11-23 10:00:00 – 2023-03-05 13:00:00

0 Ne dit-on pas qu’il existe en France une galanterie qui nous est propre ? Un « je-ne-sais-quoi » typiquement français, qui nous permettrait de parler la vraie langue de l’amour ? Grâce à de nombreux prêts, les musées de Senlis explorent cette notion et son évolution dans une exposition prenant lieu au musée de la Vénerie et au musée d’Art et d’Archéologie. Des fêtes galantes d’Antoine Watteau aux salles de bal du XIXe siècle, la galanterie n’a de cesse de s’inviter dans les œuvres, pimentant les sujets et illustrant un art de vivre inventé et cultivé par une partie de la société.

Êtes-vous prêts à venir parler d’amour ?

