Exposition “D’intervalles en intervalles” de Michael Michlmayr Hendaye, 12 mai 2022, Hendaye.

Exposition “D’intervalles en intervalles” de Michael Michlmayr Galerie l’Angle 6 Rue des Citronniers Hendaye

2022-05-12 – 2022-06-12 Galerie l’Angle 6 Rue des Citronniers

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

L’exposition « D’intervalles en intervalles » de Michael Michlmayr, présente un large panorama du travail photographique de l’artiste. A travers ses images, celui-ci fait se confronter différentes structures de réalité qui modifient profondément notre perception de spectateur.

Dans ses œuvres, paysages urbains, architectures, personnages ou objets mouvants photographiés d’un point de vue unique et fixe, se confondent et se figent en une seule et même scène virtuelle d’apparence authentique mais dans laquelle temps et espace deviennent insaisissables.

L’association en un tableau unique de multiples images individuelles fait naître l’image finale dont les qualités esthétiques et graphiques sont dues à l’abstraction du motif obtenu et à la compression spatio-temporelle du sujet…

Michael Michlmayr

Galerie l’Angle 6 Rue des Citronniers Hendaye

dernière mise à jour : 2022-04-20 par