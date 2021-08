Parcieux Maison éclusière Ain, Parcieux Exposition d’instruments médiévaux à la Maison éclusière Maison éclusière Parcieux Catégories d’évènement: Ain

Cette exposition présente des fac-similés et de nombreux instruments anciens tels que luth, oud’, vielle à roue, organistrum, vièle d’archet, rebec, harpe, psaltérions, flûtes à bec, et bien d’autres ! Elle retrace l’histoire de ces instruments et les remet dans leur contexte, alors que les manuscrits naissent et les instruments se développent. Découvrez de nombreux instruments anciens ! Maison éclusière Chemin de halage, 01600 Parcieux Parcieux Ain

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T20:00:00

