Exposition d’insectes vivants Parc du Peuple de l’herbe, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Carrières-sous-Poissy.

du samedi 3 juillet au samedi 28 août à Parc du Peuple de l’herbe

Les thématiques abordées permettront d’appréhender le peuple de l’herbe sous un nouvel angle et de battre en brèche les idées reçues. Quels qu’ils soient, ils sont en effet nécessaires au bon fonctionnement de la nature et le visiteur comprendra, à travers l’exposition et les animations proposées, qu’ils méritent notre attention et doivent être préservés. L’exposition permanente est animée par l’Opie, l’Office pour les insectes et leur environnement. Animée par l’OPIE, la Maison des insectes a été conçue comme un lieu de découverte et de compréhension pour tous les publics. Outre l’exposition permanente, les médiateurs scientifiques proposent des ateliers, des animations, des sorties sur le terrain, des projections… C’est aussi un lieu de rencontres et d’échanges pour les passionnés. Chacun est invité à partager ses observations, ses questions, sa passion…. Depuis sa création en 1969, l’Office pour les insectes et leur environnement s’engage à partager son expérience, ses compétences et son réseau, pour agir et militer en faveur des insectes et de leur environnement. Elle compte aujourd’hui plus de 2000 adhérents à l’échelle nationale, 20 salariés et 5 antennes régionales. Avec son manifeste, l’OPIE rappelle que « les insectes, comme tous les organismes vivants, font partie du patrimoine terrestre et participent à la dynamique de l’évolution ». Représentant les ¾ des espèces animales connues, les insectes demeurent des éléments indispensables au fonctionnement des écosystèmes, y compris cultivés. Dans une démarche d’éducation à l’environnement et de sensibilisation aux enjeux de biodiversité, l’étude de ses insectes est ainsi une excellente porte d’entrée pour tous les publics. « Les insectes sont des sujets d’étude scientifique uniques et précieux pour une meilleure compréhension du monde sauvage et domestique ».

7 € (plein tarif), 5 € (tarif réduit), 4 € (moins de 18 ans), gratuit pour les moins de 4 ans.

L’exposition proposée permet en effet l’observation d’insectes vivants à travers plusieurs vivariums et une volière à papillons.

Parc du Peuple de l’herbe 718 avenue du Dr Marceltouboul 78955 Carrières-sous-Poissy Carrières-sous-Poissy Yvelines



