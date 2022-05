EXPOSITION DINOSAURES & PRÉHISTOIRE Saint-Brevin-les-Pins, 24 août 2022, Saint-Brevin-les-Pins.

EXPOSITION DINOSAURES & PRÉHISTOIRE Le Canotier 10 avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins

2022-08-24 10:00:00 – 2022-08-24 19:00:00 Le Canotier 10 avenue des Frères Lumière

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Gouvier Expo, offre un voyage culturel et captivant à la découverte de l’évolution de la Terre et des dinosaures afin de mieux comprendre le mystère de l’apparition et de l’extinction de ces animaux fascinants sur notre planète jusqu’à l’apparition des premiers hommes. à travers des répliques de dinosaures, fossiles, crânes, hommes préhistoriques…

Vous vous instruisez en famille en passant un agréable moment en côtoyant ces êtres les plus remarquables et intrigants que sont ces Tyrannosaure, Brontosaure, Smilodon et autre Néandertal pour ne citer que ceux-là.

Plus d’information : http://www.gouvier-expo.sitew.fr/

Gouvier Expo, offre un voyage culturel et captivant à la découverte de l’évolution de la Terre et des dinosaures afin de mieux comprendre le mystère de l’apparition et de l’extinction de ces animaux fascinants sur notre planète jusqu’à l’apparition des premiers hommes. à travers des répliques de dinosaures, fossiles, crânes, hommes préhistoriques…

Vous vous instruisez en famille en passant un agréable moment en côtoyant ces êtres les plus remarquables et intrigants que sont ces Tyrannosaure, Brontosaure, Smilodon et autre Néandertal pour ne citer que ceux-là.

Plus d’information : http://www.gouvier-expo.sitew.fr/

Le Canotier 10 avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-05-02 par