EXPOSITION DINOSAURES & PRÉHISTOIRE Ancenis-Saint-Géréon, 25 septembre 2021, Ancenis-Saint-Géréon.

EXPOSITION DINOSAURES & PRÉHISTOIRE 2021-09-25 – 2021-09-26 Salle du Gotha 56, rue des Maîtres

Ancenis-Saint-Géréon 44150

5 5 EUR Transportez vos enfants des millions d’années en arrière, à une époque ou ces animaux étonnants régnaient sur Terre.Conçu prioritairement pour les enfants, cette exposition est destinée pour tous les âges et se veut une occasion à la fois ludique et pédagogique d’en apprendre plus sur ces espèces disparues et vous offre un voyage captivant à la découverte des dinosaures et de la Préhistoire, à travers des répliques de dinosaures, fossiles, crânes, hommes préhistoriques… Le tout accompagné d’une trentaine de panneaux pédagogiques sur l’évolution de la terre et des diverses espèces présentés. NOUVEAUTÉ 2021 : Il habitait l’Europe il y a 200 000 ans. L’Homme de Néandertal est de retour. Qui était l’Homme de Néandertal ? D’où vient son nom ? Est-il notre ancêtre ? Autant d’interrogation qui vous captiveront lors de cette rencontre à la découverte de la Préhistoire. Néandertal vous présentera sa hutte préhistorique faite de branchages, de fourrures et d’ossements !

Une collection de 7 dinosaures dont un tyrannosaure de 1,80 m de haut et 3,20 m de long, 16 répliques de dents, griffes et de 20 panneaux pédagogiques. Présentation de l’évolution de l’homme avec 6 crânes d’hommes préhistoriques. Il habitait l’Europe, il y a 200 000 ans, Néandertal est de retour !

expo-dinosauresetprehistoire@outlook.fr +33 6 32 68 78 09 http://www.expodinosauresetprehistoire.sitew.fr/

