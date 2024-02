Exposition Dino Jurassic Shark Triskell Pont-l’Abbé, samedi 24 février 2024.

La sortie en famille à ne pas rater deux mondes et deux univers différents réunis. Pour le plus grand plaisir des petits et grands. Pour la première fois à pont-l’abbé l’expo Dino Jurassic Shark la plus grande exposition itinérante en Europe.

L’exposition grandeur nature de la terre des dinosaures au géant des mers à découvrir requins ,tortues ,dinosaures ,pieuvre, et baleine, etc. En exclusivité les deux plus grands animaux robotisés la grande baleine Pacifique et le T. Rex de 15 m animatroniques.

Activités pour enfants fouilles archéologiques, structures gonflables et quiz avec diplôme à la clé également restauration sur place.

Pas de prévente les billets sont en vente directement sur place les jours de l’exposition. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 10:00:00

fin : 2024-02-25 19:00:00

Triskell Rue Mstislav Rostropovitch

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

L’événement Exposition Dino Jurassic Shark Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2024-02-22 par OT Destination Pays Bigouden Sud