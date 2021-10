Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine, Saint-Briac-sur-Mer Exposition d’Ingrid Michel Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ingrid Michel est une portraitiste qui développe un style pop art. L'émotion est la caractéristique que l'on retrouve dans chacune de ses réalisations, notamment la notion du bonheur. Sa philosophie de vie étant de transmettre des valeurs positives. Elle peint au couteau à l'acrylique. Ses supports de prédilection sont principalement la toile mais aussi le bois et le métal. Depuis peu elle utilise le plexiglass et, à partir d'œuvres originales et de l'impression numérique, elle réalise des compositions personnalisées. Ingrid répond à des commandes et peut réaliser le portrait de vos proches. Entré libre. Du samedi 23 au dimanche 24 octobre 2021 – Horaires à venir – Salle des Halles

