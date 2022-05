Exposition – Dinard aujourd’hui La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Richardais Ille-et-Vilaine Peintures et dessins pas par Loïc Troadec. Promenade gratuite avec l’artiste tous les samedis 15 heures ; départ Office du Tourisme de Dinard. Entrée libre aux heures d’ouverture. Du 02 mai 2022 au 30 juin 2022 – Médiathèque de l’Estuaire mediatheque@ville-larichardais.fr +33 2 23 16 91 28 Peintures et dessins pas par Loïc Troadec. Promenade gratuite avec l’artiste tous les samedis 15 heures ; départ Office du Tourisme de Dinard. Entrée libre aux heures d’ouverture. Du 02 mai 2022 au 30 juin 2022 – Médiathèque de l’Estuaire Médiathèque de l’Estuaire 17 Rue de Dinard La Richardais

