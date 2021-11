Thann Thann 68800, Thann Exposition d’illustrations originales de Justine BRAX Thann Thann Catégories d’évènement: 68800

Thann

Exposition d’illustrations originales de Justine BRAX Thann, 26 novembre 2021, Thann. Exposition d’illustrations originales de Justine BRAX Thann

2021-11-26 – 2021-12-23

Thann 68800 Découvrez les différentes techniques graphiques de Justine BRAX comme la superposition de collages, du papier, motifs, acrylique, aquarelle, … +33 3 89 35 73 20 Thann

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 68800, Thann Autres Lieu Thann Adresse Ville Thann lieuville Thann