Exposition d’illustrations : carte blanche à CSIL médiathèque du Vieux-Lille Lille, mardi 2 avril 2024.

Exposition d’illustrations : carte blanche à CSIL Une exposition à découvrir gratuitement à la médiathèque du Vieux-Lille 2 – 19 avril médiathèque du Vieux-Lille Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T14:00:00+02:00 – 2024-04-02T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-19T14:00:00+02:00 – 2024-04-19T18:00:00+02:00

CSIL est illustratrice et graphiste. Elle tisse des formes et des couleurs dans un univers poétique et décalé, où d’étranges personnages se faufilent quelques fois. Avec cette jolie envie de toucher à tout : textile, objet, broderie, sérigraphie, gravure… CSIL a édité plusieurs livres pour l’édition jeunesse et anime des ateliers pour les enfants. En Résidence dans les écoles de la ville, elle nous livre à la médiathèque quelques-unes de ses créations.

médiathèque du Vieux-Lille 25/27 Place Louise de Béttignies 59 000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 20 55 75 90 http://bm-lille.fr

CSIL