Exposition d’illustration « Anatomie de l’imaginaire » du collectif PULPE ! Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Paris, 5 décembre 2023, Paris.

Du mardi 05 décembre 2023 au vendredi 05 janvier 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

La galerie du Centre Paris Anim’ Maurice Ravel vous accueille pour découvrir sa nouvelle exposition consacrée à l’illustration : « Anatomie de l’imaginaire » du collectif PULPE !

Du 5 décembre 2023 au 5 janvier 2024, en accès libre et gratuit tous les jours.

Une exposition vitaminée à ne pas rater alors mettez-vous au jus !

Le CPA Maurice Ravel dispose d’un

espace d’exposition artistique surnommé la Galerie Maurice Ravel. Chaque

saison, cette galerie accueille plusieurs expositions présentant différentes

techniques représentatives de la création artistiques actuelle (peinture,

dessin, photographie, collage, estampe, création numérique, art urbain, etc.).

À travers ces expositions, nous

mettons un point d’honneur à offrir à nos publics la possibilité de découvrir l’art

sous des formes variées et originales et de rencontrer des artistes aux

parcours multiples, notamment à l’occasion des vernissages.

Pour la saison 2023-2024, nous

avons conçu une programmation inédite, alternant expositions individuelles et

collectives, avec toujours plus de diversité dans les pratiques artistiques et

dans les styles.

Exposition du mois de décembre : « Anatomie de l’imaginaire » du collectif PULPE ! , du 5 décembre 2023 au 5 janvier 2024.

Exposition gratuite en accès libre

Exposition collective proposée par le collectif PULPE!, regroupant dix illustrateurs.trice.s aux univers graphiques éclectiques.

En passant par l’aplat numérique et les nuances à l’aquarelle, du dessin figuratif à l’abstrait, cette exposition vous fera découvrir les multiples facettes du métier d’illustrateur.trice, à travers le travail d’Adeline Fleuve, d’Amélie Lair, de Krocui, de Jessie Loust, de Julien Couty, de Mai Huynh, de Mloyang, de Lucie Morel, d’Univers 43 et d’Anuta Varsta.

Vernissage le jeudi 14 décembre à partir de 19h, en présence de tous les artistes du collectif.

Vente de Noël le samedi 16 décembre de 14h à 18h, en lien avec l’événement Ravel en fête.

Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris

Contact : +33144756014 animravel@laligue.org https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel

Collectif PULPE !