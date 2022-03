Exposition d’illustrateurs Montfort-en-Chalosse Montfort-en-Chalosse Catégories d’évènement: Landes

Montfort-en-Chalosse

Exposition d’illustrateurs Montfort-en-Chalosse, 9 avril 2022, Montfort-en-Chalosse. Exposition d’illustrateurs Galerie du Chapeau Rouge 115 La Grand’ Rue Montfort-en-Chalosse

2022-04-09 10:00:00 – 2022-04-16 18:00:00 Galerie du Chapeau Rouge 115 La Grand’ Rue

Exposition d'illustrateurs

Galerie du Chapeau Rouge
115 La Grand' Rue
Montfort-en-Chalosse
Landes

2022-04-09 10:00:00 – 2022-04-16 18:00:00

4 illustrateurs landais s'exposent alors venez les découvrir. Stef Pomme, Soeley (Solène Choblet), Cocomélie (Amélie Taverne) et Chickendada (Damien Guédon).

