Gratuit : non adulte Vendredi 22 au samedi 23 avril 2022 Stage d’initiation à l’ikebana 10h-12h et 14h30-16h30 (atelier payant 32€, la demi-journée 55€ la journée) Animé par Monique PAULAT et le Professeur école SOGETSU. Inscription : Monique Paulat – 06.08.65.64.07 – monikebana85@gmail.com Dimanche 24 avril 2022 La démonstration, qui aura lieu à 15h, présentera de façon comparative l’école Sogetsu, par Monique Paulat ,et l’école Ohara, par Xavier Bénureau.Sans inscription Maison de l’Erdre adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

