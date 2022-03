Exposition d’ikebana (art floral japonais) Le Teich, 21 mai 2022, Le Teich.

Exposition d’ikebana (art floral japonais) Le Teich

2022-05-21 – 2022-05-21

Le Teich Gironde

EUR Souvent réalisé avec des éléments modestes choisis en fonction des saisons, l’Ikebana doit exprimer le mouvement, un rythme et une certaine force de vie. Les formes nettes et sobres sont privilégiées. Cet art permet de nouer une relation de sympathie profonde avec les végétaux en se mettant à leur écoute. Des arrangements traditionnels côtoieront des installations plus contemporaines utilisant des matériaux tels que métal, verre etc…

10h30- 12h et 14h30-18h

+33 5 56 22 63 39

Ikebana

Le Teich

dernière mise à jour : 2022-03-11 par