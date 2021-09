Exposition : DIJON histoire urbaine Hôtel Bouchu dit d’Esterno, 18 septembre 2021, Dijon.

Exposition : DIJON histoire urbaine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel Bouchu dit d’Esterno

**DIJON histoire urbaine** est une exposition qui, sous forme de frise chronologique, retrace 2000 ans d’histoire à Dijon. En s’appuyant sur des maquettes, des photos, un film, elle présente les évolutions de la ville et de son architecture au fil des siècles. Le passé et l’actualité viti-vinicoles de Dijon , sont évoqués à travers une série de panneaux intitulée **”DIJON grande ville viticole”.** **Le tout est présenté par l’association ICOVIL dans les salons de l’Hôtel Bouchu, édifié de 1641 à 1643, entre cour et jardin.**

Entrée libre | Masque et Pass-sanitaire

Entre cour et jardin, découvrez Dijon et son site patrimonial remarquable

Hôtel Bouchu dit d’Esterno 1 rue Monge 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00